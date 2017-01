Londra, a monitorare l'inquinamento dell'aria ci pensano i piccioni

A Londra l'inquinamento dell'aria viene monitorato grazie... ai piccioni. La capitale inglese ha infatti dato vita al progetto E-Plume: dieci volatili sono stati provvisti di zainetti hi-tech con Gps e sensori in grado di misurare i livelli di smog, dalla CO2 alle polveri sottili, dal biossido di azoto all'ozono. La "pattuglia" di pennuti continuerà a sorvolare i quartieri della City, aggiornando i dati consultabili sul sito Pigeon Air Patrol .

Oltre alla funzione di monitoraggio, il progetto intende anche sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema, sempre più pressante, dell'inquinamento atmosferico. Consultando i dati raccolti dalla squadra di volatili, i londinesi potranno conoscere la situazione del proprio quartiere e, magari, modificare i loro comportamenti per contrastare e ridurre lo smog.



La squadra - Sull'account Twitter del progetto viene spiegato come i piccioni selezionati per controllare l'atmosfera della City abbiano nomi e ruoli diversi: Coco, il caposquadra, viene da South London, mentre Norbert è il più "intelligente" della squadra. Twittando a @PigeonAir si possono richiedere informazioni sui livelli di smog nella propria area, ricevendo messaggi personalizzati.