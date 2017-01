10 novembre 2014 Lo stand-by è la modalità dello spreco, gettato così ogni anno un miliardo di euro Colpa di cattive abitudini e di elettrodomestici non conformi alle direttive dell'Ue Tweet google 0 Invia ad un amico

15:27 - Non servono, non li stai usando, ma sprecano ugualmente energia. Sono gli elettrodomestici in stand by che ogni anno consumano 1 miliardo di euro nel Vecchio Continente. Elettricità buttata in parte per la cattiva abitudine di lasciare gli elettrodomestici nella modalità di pausa senza spegnerli, in parte perché un terzo degli elettrodomestici attualmente in vendita in Europa non rispetta ancora le nuove norme relative allo stand-by, superando gli oltre 3 watt di potenza assorbita, il triplo di quanto previsto dalla direttiva dell'Ue del gennaio 2010. I dati sono stati rilevati da Avvenia, azienda del settore della white economy e dell'efficienza energetica.

I "mangia energia" - Sul podio dei dispositivi più energivori in fase di stand by, ci sono le console dei videogiochi, che solo in stand by comportano uno spreco di 250 euro all'anno, le stampanti laser e le fotocopiatrici. Seguono i decoder della tv digitale, le macchinette del caffè, i router per Internet e i televisori. Poi ancora i forni elettrici, gli impianti stereo e persino i caricabatterie dei cellulari. Si può arrivare a sprecare ogni anno 80 euro non staccando mai la spina di un piccolo impianto stereo o 120 euro lasciando il computer sempre collegato.



Costi economici e ambientali - Secondo quanto rileva Avvenia un televisore costantemente acceso si traduce in una spesa addizionale di almeno 60 euro all'anno. Se a questo si aggiungono un computer e una console dei videogiochi, lo stand-by può costare a una famiglia anche più di 400 euro all'anno. Oltre ai costi economici, ci sono anche quelli ambientali relativi all'emissione di anidride carbonica.



Basta un gesto - Nel Vecchio Continente questo spreco si traduce ogni anno in 45 terawattora, circa l'11% di tutta l'elettricità prodotta in Europa. Gli esperti di Avvenia sottolineano: "Eppure basterebbe staccare la spina per evitare di sprecare ogni anno oltre un miliardo di euro e ridurre le emissioni di CO2 di oltre 3,6 milioni di tonnellate".