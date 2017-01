Lima, l'accordo sul clima verso Parigi 2015 Misure "deboli" per gli ambientalisti

12:36 - La conferenza Onu di Lima sui cambiamenti climatici ha dato via libera a un documento che rappresenterà a sua volta il testo base del vertice di Parigi in programma nel 2015. Sulla base del testo sottoscritto, i Paesi dovranno presentare all'Onu entro il primo ottobre 2015 impegni quantificabili ed equi di riduzione delle emissioni, oltre a una dettagliata informazione sulle azioni da seguire.

Verso Parigi - E' previsto che gli esperti della convenzione del cambiamento climatico esaminino l'impatto di tali misure, paese per paese, per verificare se sono sufficienti affinché la temperatura non salga oltre i due gradi in più. L'obiettivo è l'adozione di un accordo universale e vincolante per limitare il riscaldamento climatico a 2 gradi. Quello che era in gioco a Lima era il successo del vertice 2015 nella capitale francese. Da lì dovrebbe uscire un documento destinato a sostituire il protocollo di Kyoto dal 2020.



Ambientalisti: "Accordo debole" - Il testo approvato a Lima non ha però convinto alcuni esperti e ong, che hanno definito l'accordo "debole", in quanto - affermano - il documento andava rafforzato e le azioni anti emissioni necessarie dovevano essere più consistenti. La chiusura delle trattative era in programma venerdì. I negoziati sono invece proseguiti durante l'intera giornata di ieri, in un clima che è stato spesso di pessimismo, in gran parte a causa di contrasti tra i Paesi industrializzati e le nazioni in via di sviluppo.



Accuse a Paesi più ricchi - Queste ultime accusavano gli stati più ricchi di cercare di scansare le proprie responsabilità nel riscaldamento globale e di pagare meno per le conseguenze. Il ministro peruviano dell'Ambiente e presidente della conferenza, Manuel Pulgar Vidal, ha presentato la bozza del documento ai delegati, i quali l'hanno poi approvato in plenaria. A dichiarare approvato il documento, dopo due settimane di negoziati, è stato lo stesso ministro peruviano, davanti alla plenaria dei delegati dei 145 Paesi presenti, che hanno subito salutato con un applauso il via libera al documento. "Sarebbe una buona idea dare al testo il nome di "Appello di Lima per l'azione per il clima"", ha aggiunto Pulgar Vidal.