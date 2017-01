Ligabue torna a Campovolo: sabato andrà in scena il primo EcoConcerto d'Italia

I 120mila fan che nel 2011 accorsero a Campovolo lasciarono sul campo ben 81 tonnellate di rifiuti. Nasce da questo dato la scommessa di Iren, che può contare su un importante numero di volontari chiamati a guidare i presenti verso un corretto utilizzo dei sacchetti distribuiti all'ingresso dell'area concerto.



Non solo: aree di raccolta rifiuti saranno dislocate nella zona del concerto, nella zona di ingresso e uscita, nelle aree parcheggi, camping e backstage.



Ai partecipanti verranno inoltre consegnati strumenti informativi specifici sulla raccolta differenziata e un decalogo per non sbagliare.



Non solo rifiuti - L'attenzione all'ambiente non passa solo dal corretto smaltimento dei rifiuti. Per questo Iren ha collocato anche due fontane per la distribuzione dell'acqua potabile.



Contando sulla collaborazione dei fan del rocker di Correggio, i responsabili della società contano di ultimare i lavori di pulizia di Campovolo già domenica sera.