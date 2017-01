Leoni asiatici sdentati per l'acqua inquinata

15:50 - I denti aguzzi dei leoni asiatici abituati ad azzannare le prede stanno cadendo a uno a uno. La colpa è dell'inquinamento dell'acqua. In base allo studio "Ecology of Lions in Greater Gir Landscape", condotto in India, degli esemplari hanno perso vari denti e alcuni presentano deformità ossee.

Un leone è rimasto con due denti - Nel report viene citato anche il caso di un leone rimasto con solo due denti su un totale di 26. I medici Jalpan Rupara e Purvesh Kacha, autori del rapporto, sostengono che la caduta dei denti è provocata dall'alto tasso di fluoro presente nell'acqua e che avrebbe conseguenze anche sulla salute umana.



Analisi in corso sull'acqua - Dopo la notizia, le autorità dell'area protetta del Gir Sanctuary nel distretto di Junagadh hanno deciso di verificare le condizioni dell'acqua degli abbeveratoi. Questa viene fornita dall'esterno con autobotti nella stagione secca o si serve delle falde acquifere.



Il parco ospita 411 leoni secondo un censimento del 2010 ed è uno dei più importanti in Asia. E' l'unico posto posto dove vive questa specie ed è anche una delle principali mete turistiche del Gujarat.