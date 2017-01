Leonardo DiCaprio dona 15 milioni di dollari per proteggere l'ambiente

Non avrà mai interpretato supereroi durante la sua carriera, ma Leonardo DiCaprio si è di certo dimostrato un autentico "paladino" per il nostro pianeta. L'attore hollywoodiano ha infatti annunciato di voler donare 15 milioni di dollari a favore di progetti per la salvaguardia dell'ambiente e delle specie animali a rischio in tutto il mondo. Tra le organizzazioni che saranno finanziate ci sono Amazon Watch, Save the Elephants, Tree People e Wwf.

Non è la prima volta che DiCaprio si impegna in donazioni milionarie a favore dell'ambiente: circa un anno fa, ad esempio, finanziò con 7 milioni di dollari il progetto Obama per la tutela degli oceani e nel 2013 organizzò un'asta faraonica per sostenere la sua fondazione. Dal 2010 quest'ultima ha finanziato più di 70 progetti in oltre quaranta Paesi del mondo.



"La distruzione del nostro pianeta continua a un passo che non possiamo più permetterci di ignorare", spiega DiCaprio in un comunicato ufficiale. "Abbiamo la responsabilità di innovare un futuro in cui l'abitabilità del nostro pianeta non arrivi a spese di coloro che ci abitano". I gruppi destinatari dei fondi, aggiunge, "sono impegnati nella soluzione della sfida più grande di sempre per l'umanità".



L'anno scorso l'Onu nominò DiCaprio messaggero di pace delle Nazioni Unite con focus principalmente sui cambiamenti climatici. A marzo la DiCaprio Foundation ha anche annunciato una collaborazione con Netflix, colosso dello streaming, per la produzione di una serie tv su temi ambientalisti.