Lego, addio plastica: in futuro i mattoncini saranno realizzati con materiali ecologici

La sostenibilità ambientale non è un gioco. Lo sa bene Lego, che per produrre i suoi celebri mattoncini dirà presto addio alla plastica in favore dell'utilizzo di materiali ecologici a partire da composti organici. Per realizzare circa 66 miliardi di mattoncini, nel 2014 l'azienda danese ha utilizzato 77mila tonnellate cubiche di petrolio. L'intento è quello di sviluppare un'alternativa che riduca le emissioni nocive.

A partire dai rifiuti - La vera "sfida" della Lego sarà quella di rendere "green" i mattoncini senza cambiare il loro aspetto e la loro capacità di "incastro" attuale. Finora l'azienda ha utilizzato per la produzione l'acrilonitrile-butadiene-stirene (Abs), un materiale altamente inquinante. Il direttore della sostenibilità ambientale della Lego, Tim Guy Brooks, ha rivelato che la Lego punterà su prodotti di scarto, come i rifiuti agricoli, per realizzare un materiale che non entri in competizione con la produzione agroalimentare.



Una ricerca complessa - La svolta "verde" della Lego, tuttavia, non si prospetta nel breve o medio termine. Come infatti rivela Brooks, i materiali alternativi disponibili sul mercato, provenienti dalle piante, non soddisfano gli standard della compagnia. Il 55% dei consumatori, secondo uno studio della Nielsen, ha però dichiarato di essere disposto a pagare di più per acquistare un prodotto ecofriendly.