Sono oltre 600mila i volontari, distribuiti in 1.700 Comuni e 4.000 località italiane, che hanno partecipato a "Puliamo il mondo 2016", l'iniziativa contro l'inquinamento organizzata da Legambiente. L'obiettivo dell'evento, giunto alla sua 24esima edizione, è quello di liberare le città dai rifiuti e contribuire così a spazi urbani più sostenibili, puliti e inclusivi. "Puliamo il mondo" è la versione italiana di "Clean up the world", l'iniziativa nata a Sydney nel 1989.