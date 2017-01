Legambiente sogna una Milano piena di verde: "Portiamo gli agricoltori in città"

La cementificazione urbana ha cacciato gli agricoltori dalle grandi città. I prodotti dei coltivatori spesso rimangono entro i confini commerciali dei piccoli centri, soprattutto al Sud. Ma perché non ri-invertire rotta, riportando gli agricoltori in città ? E' la domanda a cui sta cercando di rispondere Legambiente per dare vita a un sogno che ha un fine ambientale ma anche sociale. Così nasce la Cascina verde , "un orto metropolitano" dove potranno riprender vita "i vecchi mercati rionali a km zero".

Un progetto del Comune di Milano assegnato a Legambiente, Cia (Confederazione italiana agricoltori) e Arci Pareiodollia e Alterazioni, al quale partecipa anche Timberland. In Italia l'associazione per la tutela dell'ambiente sta portando avanti progetti simili anche in altre regioni.



Nel capoluogo meneghino, volontari e altri operatori hanno rimesso a nuovo uno spazio abbandonato all'interno del Parco Sempione, arando il terreno e ripulendo gli spazi lasciati a se stessi per ricreare un orto urbano presto accessibile a tutti, grandi e bambini. Uno spazio unico dove riscoprire la natura, imparare a coltivare, fare acquisti eco- e socio-sostenibili. All'interno del quale si potrà partecipare a percorsi didattici di apicultura, ma anche accedere a una biblioteca pubblica, usufruire di un'attrezzata ciclofficina o partecipare a un corso formativo sia per gli adulti sia per i più piccoli.