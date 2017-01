Legambiente: "Ecomafia cresce ancora e vale 22 miliardi di euro"

La fotografia sull'illegalità ambientale scattata dal nuovo rapporto Ecomafia 2015 di Legambiente rivela che i reati accertati nel 2014 sono stati 29.293 - quasi 4 ogni ora - con un aumento delle infrazioni nel settore dei rifiuti (+ 26%) e del cemento (+ 4,3%), per la maggior parte "alimentate dalla corruzione".



Mattarella: "Rispetto dell'ambiente essenziale per ripresa Italia" - "Ricostruire un equilibrio tra territorio e società, tra sviluppo e cultura, tra ambiente e diritto della persona è anzitutto la grande impresa civica a cui ciascuno di noi è chiamato con responsabilità". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato i dati allarmanti contenuti nel rapporto Ecomafia, aggiungendo che "il rispetto dell'ambiente è essenziale per la coesione sociale e per la ripresa del Paese".



La classifica e i numeri degli illeciti - La Puglia è in testa alla classifica regionale degli illeciti. Il Lazio è invece la prima regione del Centro Italia, la Liguria la prima del Nord mentre la Lombardia è al top per le indagini sulla corruzione. Più della metà (14.736) del totale delle infrazioni si è registrato nelle "quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa: Puglia, Sicilia, Campania e Calabria", per un totale di 12.732 denunce, 71 arresti e 5.127 sequestri. Spiccano i numeri dell'agroalimentare, indicato come il settore più redditizio per le organizzazioni criminali: fattura 4,3 miliardi per 7.985 illeciti, mentre il racket degli animali colleziona 7.846 reati.



Crimini nell'era degli ecoreati - Per Legambiente il rapporto Ecomafia 2015 riveste però un'importanza particolare, perché "dopo 21 anni di battaglie" è arrivata "la legge sugli ecoreati", che ha introdotto il delitto contro l'ambiente nel codice penale. "Finalmente gli ecocriminali saranno costretti a pagare - fa sapere l'organizzazione ambientalista -: la speranza è che questo 2015 sia uno spartiacque, l'anno in cui le ecomafie e l'ecocriminalità cominceranno ad essere contrastati con gli strumenti repressivi adeguati".