Legambiente: è Mantova la città più "verde", ultima Enna. Male Roma

Per Mantova si tratta comunque di una conferma, nella classifica stilata nel 2016 la città era terza e ora ha conquistato il gradino più alto del podio (risultato già raggiunto nel 2006).



L'indagine di Legambiente e Ambiente Italia, elaborata su dati 2016, si basa su 16 parametri divisi in 6 macroaree: Aria, Acqua, Rifiuti, Energie rinnovabili, Mobilità e Ambiente Urbano.



I grandi capoluoghi hanno fatto registrare avanzamenti considerevoli: Bologna sale 34 gradini e si ritrova 22ª, Milano ottiene addirittura un più 42 risalendo fino al 31° posto, e Firenze - che era 67ª - è ora 51ª. In territorio negativo la capitale: Roma scende alla 88ª posizione.



Per quanto riguarda la coda della classifica, ultimo posto è occupato da Enna e a seguire Brindisi. Sei località confermano una posizione tra le ultime dieci, cioè dal 95° al 104° posto: oltre a quattro siciliane (Palermo, Catania, Agrigento, Siracusa) ci sono una laziale (Frosinone) e una campana (Caserta). Niente calabresi, stavolta, e Vibo Valentia risale dall'ultima alla 91ª piazza. Al 96° posto compare la toscana Massa e al 102° c'è un'altra laziale, Viterbo.



Le sei città al top - Dopo Mantova, al secondo posto c'è Trento, seguita da Bolzano, Parma, Pordenone e Belluno: per tutte e sei le città i centri urbani hanno raggiunto e superato gli obiettivi di raccolta differenziata posti dal decreto Ronchi del 1997 (65% di differenziato): Mantova è all'80% ed è ai primissimi posti anche per la depurazione dei reflui e il contenimento delle perdite di acqua potabile dalla rete idrica, con un tasso di dispersione vicino al 20%. Pordenone è invece sotto il valore fisiologico del 15%.



Pordenone e Mantova sono tra le città più alberate (32 alberi ogni 100 abitanti a Mantova e 29 a Pordenone), mentre Bolzano è con Mantova tra i centri con la più estesa dotazione di infrastrutture per le biciclette. Aria pulita a Belluno e Bolzano, con la città altoatesina che ha ridimensionato in dieci anni del 40% il peso delle polveri sottili.