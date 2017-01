Legambiente: "Divorato dal cemento il 51% delle coste italiane al ritmo di 8 km all'anno"

Un allarme ambientale - "Senza un un cambio delle politiche - avverte l'associazione ambientalista - la perdita di territorio costiero è destinata a crescere". L'analisi di Legambiente, tra consumo di suolo ed erosione, prende in considerazione 6.500 chilometri di costa, da Ventimiglia a Trieste fino alle due isole maggiori. Di questi, 3.300 chilometri sono stati trasformati in modo irreversibile (720 chilometri sono occupati da industrie, porti e infrastrutture, 920 colonizzati da centri urbani), e su quasi 1.700 chilometri sono state costruite ville e villette.



I reati contro l'habitat costiero - Secondo i dati presentati da Legambiente, sono 14.542 i reati compiuti ai danni del mare e della costa italiana, per una media di 40 al giorno (due ogni chilometro). L'inquinamento resta il nemico principale dell'habitat marino è messo alla prova dall'inquinamento: il 25% degli scarichi cittadini non vengono depurati (con punte del 40% in alcune località) e ben 1.022 aree sono in procedura di infrazione europea, mentre soltanto il 19% della costa (1.235 chilometri) è sottoposta a vincoli di tutela.