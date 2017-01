4 ottobre 2014 Le storiche cabine di Londra diventano "green", in tutti i sensi Le stazioni telefoniche, ormai inutilizzate, cambiano colore e diventano punti per ricaricare il cellulare grazie all'energia solare Tweet google 0 Invia ad un amico

15:57 - Da martedì scorso, alcune delle celebri cabine telefoniche rosse londinesi sono diventate verdi. Non sono state semplicemente ridipinte ma sono tornate in funzione, anche se in modo diverso rispetto al loro uso originario. Sì, perché le vecchie cabine, ormai inutilizzate, si sono trasformate in stazioni a energia solare che permetteranno di ricaricare gratuitamente lo smartphone o il tablet.

Solarbox - La prima "Solarbox" è stata sistemata nel centro di Londra martedì scorso, con grande entusiasmo di londinesi e non, che si fermano per provare il nuovo servizio e per scattarsi delle foto ricordo. Le cabine sono in grado di immagazzinare la (rara) luce solare della City e ricaricano fino a 100 smartphone o tablet al giorno, anche di notte e nelle giornate piovose. Dove sta il trucco? Nel pannello solare posto sopra la cabina.



Gli inventori - L'idea è di due laureati in geografia alla London School of Economics, Kirsty Kenney e Harold Craston. "Durante il mio secondo anno di università - racconta Craston - vivevo vicino a una di questa vecchie cabine telefoniche e ci passavo davanti ogni giorno. Allora ho pensato che si doveva trovare un modo per riadattare le 8 mila cabine rosse inutilizzate". Così il "green" farà tornare di moda i cimeli del passato, rispettando l'ambiente.