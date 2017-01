25 novembre 2014 Le industrie inquinano... "E io pago", ecco quanto costano i danni a salute e ambiente L'Ilva di Taranto è tra le trenta aziende che rispettano meno l'ecosistema Tweet google 0 Invia ad un amico

15:32 - Le industrie inquinano e a pagare è la società intera. Per quanto riguarda l'Italia le spese sono state quantificate dall'Agenzia europea dell'ambiente fra 26 e 61 miliardi di euro tra il 2008 e il 2012. I conti includono morti premature, costi per la sanità, giorni lavorativi persi, problemi di salute e riduzione dei raccolti agricoli. E l'Ilva di Taranto è nella top 30 degli impianti più inquinanti dell'Unione europea.

I calcoli - Secondo le stime dell'Aea, solo per il 2012 si parla di danni fra i 59 e i 189 miliardi in tutta l'Europa. Una cifra, quest'ultima, pari al Pil della Finlandia o alla metà del Pil della Polonia. Il costo medio pro capite per gli europei si stima fra i 115 e 368 euro. Responsabili della metà dei danni è appena l'1% degli impianti europei, cioè 147.



Dove sono i grandi inquinatori - Nella top 30 dei maxi inquinatori Ue, oltre all'Ilva di Taranto in Italia, otto impianti si trovano in Germania, sei in Polonia, quattro in Romania, tre in Bulgaria e Gran Bretagna, due in Grecia, uno in Repubblica Ceca, Estonia e Slovacchia. A contribuire di più al conto dei danni complessivi però sono Germania, Polonia, Gran Bretagna, Francia e Italia, che hanno le maggiori industrie.



Peggio le industrie energetiche - Nel bilancio generale, la parte del leone è quella delle industrie energetiche, che contribuiscono al 67% dei danni. Seguono processi di produzione (17%), la combustione del manifatturiero (12%), agricoltura (2%), rifiuti (1,6%).



Le aziende italiane - In Italia l'Aea registra 1.329 impianti e stila una classifica dei più inquinanti: dopo l'Ilva di Taranto al ventinovesimo posto in Europa, al trentatreesimo o posto si piazza la centrale termoelettrica Federico II di Brindisi Sud, al cinquantesimo posto la raffineria di Gela Spa, all'ottantesimo la raffineria di Augusta della Esso italiana, al novantaduesimo posto la Saras raffinerie sarde Spa a Sarroch, al centoseiesimo posto la centrale di Vado Ligure a Quiliano e al centottesimo posto la centrale elettrica di Fiume Santo, in provincia di Sassari.