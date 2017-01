19 novembre 2014 Le due facce dei rifiuti: discariche quasi piene ma col riciclo si può guadagnare Con una gestione mirata si possono avere benefici per 15 miliardi di euro Tweet google 0 Invia ad un amico

12:44 - Al ritmo attuale di smaltimento di rifiuti le discariche saranno colme entro due anni. D'altro canto, l'Italia potrebbe avere potenziali benefici economici e sociali fino a 15 miliardi di euro con il ricorso al riciclo. A mostrare le due facce dei rifiuti, tra situazione attuale e potenzialità è il Was annual report sulla gestione dei rifiuti messo a punto dal think tank italiano sull'industria del waste management di cui fa parte anche Althesys, società di consulenza strategica ambientale.

Troppe discariche - La gestione della spazzatura nel nostro Paese è "ancora troppo sbilanciata sulle discariche": in alcune aree vengono usate per oltre il 90% della produzione di rifiuti, la media nazionale si attesta al 37%. La situazione è critica in Sicilia, Calabria, Lazio, Puglia e Liguria. Secondo il rapporto, le regioni che hanno meno impianti sono anche quelle con i livelli di raccolta differenziata più bassi.



Riciclo uguale guadagno - Riguardo agli scenari futuri, nel documento si legge che l'Italia potrebbe avere potenziali benefici economici e sociali fino a 15 miliardi con il raggiungimento degli obiettivi sui rifiuti dettati dall'Unione europea entro il 2030, e in particolare con il target del 70% di riciclo.