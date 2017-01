Le dieci regole per un verde Natale

17:59 - Per l'albero di Natale meglio le luci al Led, quelle che hanno "vinto" il Nobel. Questo uno degli eco-consigli che Greenpeace ha messo a punto per l'arrivo delle festività. Si tratta di un vero e proprio decalogo, a cominciare proprio dalle luci natalizie.

1. Luci a basso consumo - Greenpeace consiglia di comprare luci a basso consumo per creare l'atmosfera natalizia come lampade fluorescenti compatte (classe A+ oppure A++) o a Led che fanno risparmiare dal 50 all'80%. Inoltre, sarebbe meglio collegare le luci a un timer e in alternativa alle luci artificiali si possono usare le classiche candele di cera.



2. Occhio alle piante - Bisogna poi fare attenzione alla scelta delle piante per decorare case; si usano molto le stelle di Natale in questo periodo, ma dal rapporto di Greenpeace "Eden tossico" emerge che il 79% delle piante ornamentali analizzate sono risultate contaminate da pesticidi killer delle api.



3. Un dolce Natale - Per i dolci, Greenpeace consiglia di privilegiare prodotti provenienti da agricoltura biologica, locali e stagionali, di scegliere le primizie.



4. Cenone, no a usa e getta - Per il cenone della vigilia il consiglio è di apparecchiare la tavola delle feste senza prodotti usa e getta.



5. Cenone, menu sostenibile - Greenpeace consiglia di evitare merluzzo, gamberi, tonno e pesce spada, scegliendo il pescato locale.



6. La neve è bella se è naturale - Greenpeace ricorda che "l'innevamento artificiale consuma ingenti risorse idriche, che a causa della siccità non si rinnovano".



7. Shopping eco - Per fare shopping sarebbe meglio muoversi in bici oppure con i mezzi pubblici, e sarebbe bene portare buste e sacchetti riutilizzabili.



8. Regali - Tra le altre cose sarebbe meglio ridurre i regali e comunque preferire prodotti ecosostenibili, facendo attenzione all'imballaggio.



9. Vestiti: meglio vintage o organici - Se si vuole regalare un capo d'abbigliamento, sarebbe meglio orientarsi su vestiti di seconda mano o abiti in cotone biologico, oppure marchi made in Italy impegnati a eliminare le sostanze chimiche pericolose.



10. Scontrino riciclato - Infine, l'associazione propone di chiedere ai negozianti di usare rulli di carta riciclata per gli scontrini.