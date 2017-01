Le bibite salveranno il clima, bollicine ottenute ripulendo l'aria dalla CO2

In futuro le bevande gassate potrebbero contribuire a salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e dalla crescente presenza di gas serra nell'atmosfera. Un'azienda svizzera ha infatti messo a punto una tecnologia in grado di assorbire la CO2 dall'aria e di renderla disponibile per altri impieghi. Secondo Bloomberg, la società elvetica sarebbe in trattative con una compagnia che produce bibite gassate per sperimentare il nuovo sistema, dimezzando così l'impronta ambientale per la produzione di CO2.