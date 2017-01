La scelta "verde" di Claudia Zanella: una vita a zero impatto ambientale

Ai microfoni di Studio Life l'attrice ha ricordato il momento clou della sua scelta: "Su per giù dieci anni fa ero a Trastevere con una mia collega. Erano le tre di pomeriggio e siamo andate in un ristorante, l'unico aperto, che poi abbiamo scoperto essere un macrobiotico vegano. Noi non sapevamo neanche cosa volesse dire". Da quel giorno la vita di Claudia è cambiata. E con la sua è cambiata anche quella del marito Fausto Brizzi, regista di film del calibro di "Notte prima degli esami" ed "Ex", condotto dall'amore sulla strada del green.



La scelta di Claudia è davvero a 360 gradi, dalla dieta ai consumi all'abbigliamento: "Cerco di comprare solo indumenti di cotone, di lino, di stoffe per le quali non sono stati usati animali". Nella casa dove i due sposi si sono trasferiti l'attenzione all'ecologia è in ogni angolo, sopra ogni mobile. "Ho cercato di fare tutto il più green possibile - dichiara l'attrice - il parquet ad esempio non è stato trattato con lo smalto ma solamente ad acqua, così come le vernici".