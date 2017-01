9 dicembre 2014 La rete da pesca che si "autodistrugge" per il bene del mare e dei delfini Scongiura il rischio di ferire gli animali e di entrare nella catena alimentare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:00 - Biodegradabile, la rete da pesca Remora è stata realizzata con l’obiettivo di eliminare il problema delle reti abbandonate in mare che minacciano la vita di cetacei e delfini o possono essere ingoiate ed entrare nella catena alimentare. Oltre a decomporsi, Remora ha un sistema di monitoraggio a radio frequenza e, in caso di perdita, i pescatori possono rintracciare la sua posizione tramite smartphone.

Si auto distrugge in quattro anni - La tecnologia è stata premiata al James Dyson Award e a mettere a punto l'innovativa rete da pesca è stato lo studente di ingegneria spagnolo Alejandro Plasencia. Come spiega l'ideatore del progetto lo studente spagnolo Alejandro Plasencia, grazie all'aggiunta di un additivo durante la fase di creazione, la rete è indotta ad "autodistruggersi" dopo quattro anni in modo ecocompatibile.