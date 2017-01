La "promessa" di amicizia tra uomini e lupi in un corto di Gabriele Salvatores

12:30 - Un patto vecchio più di 25mila anni che ha portato uomini e lupi a rispettarsi reciprocamente nel nome del rispetto della natura. E' questo il centro narrativo dell'ultimo lavoro del premio Oscar Gabriele Salvatores, regista di The Promise, un cortometraggio che ha per protagonista proprio un lupo. Un progetto fortemente voluto da Almo Nature, un'azienda che produce pet food e che ha anche istituito un fondo da un milione di euro per progetti di solidarietà a favore degli animali.

L'accordo stipulato tra umani e lupi prevedeva rispetto perenne in cambio del consenso del branco affinché alcuni di loro si addomesticassero e diventassero cani. Un'idea nata dalla riflessione di Pier Giovanni Capellino, CEO Almo Nature: "Ho immaginato che per convincere i lupi a diventare cani gli uomini abbiano potuto promettere qualche cosa. E da qui l'idea di affidare a un maestro come Gabriele Salvatores la messa in immagini di questa storia".



Dall'idea alla pratica: l'impegno concreto di Almo Nature a favore del lupo - "I progetti che Almo Nature realizza a favore dei lupi, sono volti anche alla valorizzazione delle ricchezze del nostro Paese - afferma Capellino - Siamo convinti infatti che i predatori autoctoni dei territori italiani, come il lupo appunto, possano costituire un reale valore aggiunto per tutti i prodotti che l'agricoltura produce in quelle aree". Almo Nature ha già realizzato progetti concreti: nel 2014 ha finanziato la costruzione del centro "Just Freedom", una struttura per la cura e la riabilitazione dei lupi feriti e il loro ritorno in libertà; nel 2015 continua la collaborazione con WAC (Wolf Apennine Centre) nell'Appennino tosco emiliano, con Canis Lupus in Toscana e con il progetto Life-WolfAlps in Piemonte, sostenendo direttamente l'alimentazione di oltre 300 cani da guardiania. A partire da giugno Almo Nature estenderà il progetto anche in Liguria, fornendo ad alcuni allevatori 20 cuccioli di pastore maremmano, alimentandoli fino a giugno 2016. L’autunno vedrà l'inizio di un'importante collaborazione con il Wwf in Lessinia.



Il corto in onda - The Promise è il risultato di un racconto che unisce la forza del manifesto alla poesia della fiaba moderna attraverso un meccanismo favolistico, raffinato e metaforico che spinge lo spettatore alla riflessione. The Promise è un inno al rispetto assoluto di tutte le specie viventi. The Promise andrà in onda a partire da sabato 16 maggio su Italia 1 alle ore 23.55.