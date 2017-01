La plastica "ecologica" si produce a partire da CO2 e scarti agricoli

L'impatto ambientale del Pet - Nel mondo ogni anno si producono circa 50 milioni di tonnellate di plastica Pet (polietilene tereftalato) per tessuti, elettronica, contenitori di bevande riciclabili e prodotti per la cura personale. Si tratta di un polimero dall'impatto ambientale molto elevato, poiché derivato da gas naturale e petrolio raffinato. "L'uso dei combustibili fossili come materia prima, insieme all'energia richiesta per la produzione di Pet, genera oltre 4 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di Pet", ha spiegato Matthew Kanan, coautore della ricerca.



Biomasse e CO2 - Nell'intento di trovare un'alternativa ecologica per la produzione di materie plastiche, gli scienziati americani si sono concentrati su un altro polimero polietilene furandicarbossilato (Pef), che può essere estratto da biomasse e non da petrolio. Attraverso una serie di test, i ricercatori hanno scoperto il modo di sfruttare il furfurolo, un composto proveniente dagli scarti agricoli, insieme alla CO2 e al carbonato, senza l'ausilio di sostanze chimiche nocive.



Circolo virtuoso - L'anidride carbonica necessaria "può essere presa dalle emissioni delle centrali elettriche e di altri siti industriali", ha osservato Kanan. I prodotti in Pef sono riciclabili o ritrasformabili, mediante incenerimento, in CO2, poi riassorbita dalle piante con cui produrre altro Pef.