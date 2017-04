La plastica degli oceani si trasformerà in carburante per le barche

Carburante anche in mare aperto - I due hanno sviluppato un processo in grado di sfruttare i rifiuti di plastiche basate su idrocarburi per ottenere materia prima per un prezioso gasolio. E' stato così realizzato un reattore in grado di funzionare a base temperature che, grazie alle piccole dimensioni, potrà essere utilizzato anche in mare aperto su una barca.



Ramesh e Holm pensano infatti che la loro tecnologia un giorno potrà essere implementata sia a livello globale su terra sia direttamente sulle imbarcazioni per convertire "sul posto" i rifiuti di plastica degli oceani in combustibile. Il prossimo passo sarà dimostrare che la tecnologia funziona: a questo proposito verrà effettuato un test nella città di Santa Cruz, in California.