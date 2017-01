La missione delle "guerriere del sole": portare la luce nei villaggi africani

Prima dell'avvento dei pannelli solari, le famiglie dei villaggi poveri del Kenya utilizzavano falò o il kerosene per riscaldare e illuminare i villaggi, con conseguenze negative per la salute della comunità e l'impatto sull'ambiente. Una situazione allarmante, che grazie alla "marcia" delle guerriere del sole ha registrato un lieto fine. L'obiettivo del Women Entrepreneurship in Renewable Energy Project è quello di "promuovere la partecipazione inclusiva delle donne e dei giovani nello sviluppo attraverso l'energia solare", portando l'elettricità nelle zone povere di Kajiado e Makueni.



Come funziona - Il progetto Green Energy Africa vende alle donne Masai i pannelli solari portatili, lampade e piccole batterie ricaricabili a prezzi contenuti. Le "guerriere" a loro volta vendono questi prodotti al prezzo di 300 scellini (pari a circa 3 dollari) ciascuno. Ma questo denaro non finisce nelle loro tasche: viene destinato alle casse comuni del gruppo per acquistare altro materiale solare. Dopo aver imparato come si installano i pannelli, le donne si mettono così in groppa agli asini e trasportano il fotovoltaico di casa in casa, donando per la prima volta alle famiglie di quelle zone accesso all'acqua pulita e all'energia.



A un anno dall'inaugurazione del progetto, i numeri evidenziano un successo senza precedenti: l'utilizzo dell'energia solare è passato dallo 0 al 20%. Le applicazioni del fotovoltaico hanno cambiato la vita degli abitanti dei villaggi, che ora possono controllare il bestiame o leggere all'interno delle abitazioni senza ricorrere alla combustione.