12 marzo 2015 La funivia del Monte Bianco diventa "solare": impianto fotovoltaico a 3452 metri Il nuovo sistema collegherà Pontal d’Entrèves (Courmayeur) a Punta Helbronner grazie a pannelli in grado di resistere alle condizioni ambientali critiche Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:07 - Un insieme di 84 pannelli distribuiti in circa 120 metri quadrati. Sono i numeri del nuovo impianto fotovoltaico installato a Punta Helbronner che permetterà di salire in funivia lungo il massiccio del Monte Bianco grazie all'energia solare. Il cantiere sorge ad un'altezza 3.452 metri e collegherà Pontal d'Entrèves (Courmayeur) a Punta Helbronner. Il tutto nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente grazie a celle in grado di resistere anche ad alta quota.

Ecologia ad alta quota - Il nuovo impianto fotovoltaico comprende una serie di strutture integrate, materiali ad alto isolamento e pompe di calore per la realizzazione dei sistemi di riscaldamento. I sistemi fotovoltaici sono stati installati da un'azienda italiana, la EnergyGlass, nelle due stazioni funiviarie di Pontal d'Entrèves (base) e di Punta Helbronner. La potenza media sviluppata si aggira attorno ai 13 di kilowatt picco (kWp), l'unità di misura della potenza massima che può essere prodotta, in linea teorica, da un generatore elettrico.



Impatto zero - Per rispettare lo straordinario valore naturalistico dell'area, il progetto ha puntato sul contenimento dell'impatto ambientale e dei consumi energetici. La "sfida" principale consisteva nel riuscire a coprire il fabbisogno energetico di una stazione "altissima" come quella di Punta Helbronner. Per questo sono stati sviluppati dei pannelli solari in grado di generare il massimo della potenza anche in condizioni estreme. Queste ultime, unite alla rarefazione dell'aria hanno inoltre richiesto l'istallazione di un triplo strato vetri più resistenti e uno studio approfondito sulle dimensioni e sulla configurazione dei generatori fotovoltaici.