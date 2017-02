La CO2 si trasforma in combustibile grazie alla luce

Trasformare la CO2 in combustibile attraverso la luce: l'idea è dei ricercatori della Duke University , che hanno trovato il modo di convertire l'anidride carbonica in metano utilizzando i raggi ultravioletti come fonte d'energia. Il prossimo passo, spiegano, è arrivare ad adoperare la luce del sole. I chimici hanno individuato nel rodio il catalizzatore ideale per alimentare questa reazione, che potrebbe contribuire a ridurre il livello di anidride carbonica in atmosfera. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications .

La CO2 verrebbe così convertita in un elemento chiave per molti tipi di combustibili. Quello della Duke University non è però l'unico studio sulla conversione della CO2 in energia: recentemente l'Università della California del Sud ha infatti trasformato il 79% di anidride carbonica in metanolo attraverso un processo che avviene a temperature relativamente basse e alimentato da energie rinnovabili.



Questione di temperatura - Riscaldando le nanoparticelle di rodio a 300 gradi centigradi, gli esperti hanno osservato che la reazione innescata produce metano e monossido di carbonio in parti uguali. Al contrario senza riscaldamento, ma illuminando le nanoparticelle con lampade Led a ultravioletti ad alta potenza, la reazione avviene a temperatura ambiente e produce quasi esclusivamente metano.



Risparmio ambientale ed economico - "In ottica di un utilizzo su larga scala il vantaggio è duplice", spiegano gli scienziati. Portare la produzione di metano dal 50% a quasi il 100% da un lato dimezza i costi, mentre dall'altro fa risparmiare il tempo e l'energia che sarebbero serviti a purificare il prodotto dal monossido di carbonio.