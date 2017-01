La classifica delle città "verdi": Zurigo è la più sostenibile del mondo, Roma 22esima

Zurigo è la città più sostenibile del mondo secondo il Sustainable Cities Index , la "classifica" che valuta gli aspetti sociali, ambientali ed economici di 100 grandi centri urbani. Il secondo posto se lo aggiudica Singapore, seguita da Stoccolma, Vienna e Londra. Roma è 22esima e si colloca appena davanti a Vancouver, prima città nordamericana presente in classifica. Gli Stati Uniti sono fuori dalle prime 25 posizioni : New York, la città Usa più sostenibile, che è infatti "solo" 26esima. Milano , l'altra città italiana analizzata, è al 42esimo posto .

Città emergenti in fondo alla classifica - Se le città europee occupano le prime posizioni, la parte bassa della classifica è presidiata dai Paesi emergenti, con Calcutta, Il Cairo, Nairobi, Nuova Delhi e Manila agli ultimi cinque posti. Questi centri pagano la mancanza di sviluppo economico, insieme ai pochi progressi sul fronte delle energie pulite, delle emissioni di CO2 e della qualità dell'aria.



Non solo ambiente - L'elenco, stilato dalla società di consulenza Arcadis insieme al Center for economic and business research, si fonda su tre pilastri: persone, pianeta e profitto. Il primo prende in esame la qualità della vita, spaziando da salute e istruzione a salari e criminalità. Il secondo pilastro guarda all'ambiente (energie rinnovabili, aree verdi, emissioni, inquinamento atmosferico). La voce "profitto" descrive la salute economica delle città (Pil, facilità di creare un'impresa, trasporti, connettività). Nelle classifiche parziali dei tre pilastri Roma è rispettivamente 33esima, settima e 49esima, mentre Milano 34esima, 36esima e 57esima.