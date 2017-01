La classifica delle città più "green" d'Italia, Istat: 31 metri quadri di verde urbano per ogni abitante

Nel 2014 ogni cittadino italiano ha avuto a disposizione in media 31 metri quadrati di verde urbano . Lo rileva l' Istat in uno studio sulla qualità dell'ambiente in 116 capoluoghi di provincia. Il rapporto evidenzia tuttavia un'Italia spaccata in due: i Comuni del Nord hanno in media più parchi cittadini rispetto a quelli del Centro e del Sud. A dominare la classifica delle città più "green" d'Italia è Trento, mentre la maglia nera va a Taranto. Le Regioni con le città più verdi sono Lombardia e Basilicata.

Le dotazioni più elevate si rilevano tra le città del Nord-est (50,1 m2), più che doppie rispetto a quelle del Centro, del Nord-ovest e delle Isole. La media del Sud (42,5 metri quadri per abitante) risente delle elevate disponibilità dei capoluoghi lucani. Nel 17,2% delle città la dotazione pro capite è pari o superiore ai 50 metri quadri per abitante, mentre nel 16,4% non si raggiunge la soglia, prevista dalla norma, dei 9 metri quadri pro capite. Bisogna considerare, inoltre, che il 16,1% della superficie comunale è inclusa in aree naturali protette mentre la superficie agricola utilizzata è pari in media al 44,3% della superficie.



Le città più verdi - Dopo Trento (401,5 metri quadrati di verde urbano), le città più "green" sono Pavia, Lodi, Cremona e Matera. Se la cavano bene anche Terni al Centro, Potenza e Reggio Calabria al Sud, entrambe sopra i 100 metri a testa. Taranto è la maglia nera d'Italia, ben al di sotto del limite di legge di 9 metri quadrati di verde urbano ad abitante. La città dell'Ilva divide il poco lusinghiero podio di Comune "grigio" con Bari e Genova.



Nord e Sud - I capoluoghi veneti e lombardi si rivelano particolarmente "green", al contrario della Liguria. Qui infatti, oltre al capoluogo, anche Savona e Imperia sono sotto i 9 metri quadrati di verde urbano a testa. Roma, Milano e Torino sono intorno ai 20 metri cadauno, Napoli poco sopra i 10. Sotto il limite dei 9 metri sono quasi tutti i capoluoghi di provincia di Puglia e Sicilia, mentre le città lucane si rivelano verdissime e alzano la media del Mezzogiorno.



Orti urbani, parchi e alberi - Secondo l'Istat, gli orti urbani sono in continua crescita nelle città, attivati in 64 amministrazioni nel 2014 (+4,9% rispetto all'anno precedente). Le aree del verde storico e dei parchi, tra cui ville e giardini, rappresentano in media circa un quarto del verde urbano, mentre le aree boschive oltre il 20%, quelle a verde attrezzato il 14%. Gli alberi monumentali (una delle componenti del verde tutelata dal Codice dei beni culturali) sono presenti in 67 città capoluogo.