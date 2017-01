La casetta per gli animali si fa con le bottiglie di plastica

7 ottobre 2014 La casetta per gli animali si fa

16:19 - La Pet House è un rifugio per animali che consente di riutilizzare le bottigliette di plastica. Il kit da assemblare è stato progettato da Hakan Gursu. Può essere utilizzato per contenere gli animali domestici ma anche fissato ai rami degli alberi e diventare un nido per gli uccelli.

Com'è fatta - Il set ha due tavole di compensato, una per la base e una per il tetto, con solchi creati ad hoc per inserire le bottiglie di plastica. Le bottiglie costituiscono le pareti del rifugio e vengono riempite con perlite per una migliore stabilità e per isolare dal calore.



Se si vuole, si può aggiungere una bottiglia di plastica più grande in cima per permettere alla luce di entrare nella "casetta".