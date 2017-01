La carta del futuro sarà prodotta a partire dalle bottiglie di plastica riciclate

Un sistema "rivoluzionario" - La prima fase per trasformare la plastica in carta consiste nello "schiacciare" le bottiglie con pietre di carbonato di calcio per ridurle a pellet, vale a dire piccole sfere di PET (polietilene tereftalato). La miscela che ne deriva viene poi sottoposta a un processo di fusione per formare fogli di grandi dimensioni costituiti da una carta biodegradabile nel giro di sei mesi. La carta "minerale" è più forte di quella normale - tanto che non si può rompere con le mani - è impermeabile e assorbe solo la quantità necessaria di inchiostro durante la stampa.



Risparmio a 360 gradi - Si tratta di un processo innovativo simile a quelli già in uso in Spagna e Taiwan per produrre carta minerale. In realtà è quattro volte più economico e rispettoso dell'ambiente. È più conveniente del 15% perché non richiede sostanze chimiche come il cloro o l'impiego di acqua e con 235 kg di mini-sfere arriva a produrre una tonnellata di carta. L'unico "limite" del materiale è l'impossibilità di utilizzare su di esso l'inchiostro gel, perché contiene alcol.



L'obiettivo - La carta "pietra" è composta all'80% da carbonato di calcio, ampiamente disponibile in natura, e al 20% da resine naturali. L'obiettivo del processo ideato dagli imprenditori messicani è quello di ridurre l'abbattimento di alberi e risparmiare fino a 56mila litri di acqua per ogni tonnellata di carta prodotta. Una soluzione sostenibile e rispettosa dell'ambiente che tra le altre cose abbatte anche i costi di produzione.