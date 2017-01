La carica di 300mila volontari per "Puliamo il mondo"

13:01 - Saranno oltre 300mila gli studenti che parteciperanno alla ventiduesima edizione di "Puliamo il mondo", l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente per il week-end del 26, 27 e 28 settembre. La prima giornata dell'edizione italiana di "Clean Up The World", sarà dedicata alla sensibilizzazione dei ragazzi sul tema della tutela del territorio.

Tre giorni per pulire l'Italia - Per tre giorni grandi e piccini saranno insieme uniti per "riconquistare" e prendersi cura della propria città, ripulendo strade, piazze e aree verdi dai rifiuti in 1.500 comuni italiani.



I rifiuti possono diventare un'opportunità - Il messaggio di Puliamo il mondo 2014 punta a dare una nuova considerazione agli scarti: "I rifiuti sono un'opportunità nazionale e non una vergogna del Paese come dimostrano i tanti comuni virtuosi italiani che hanno avviare una decisa rivoluzione basata sulla raccolta differenziata sugli impianti di riciclaggio, sui centri del riuso, sulle buone pratiche di prevenzione e sulle performance ambientali di molti comuni che diventano modelli da seguire".



Le città simbolo dell'iniziativa di quest'anno sono Milano, Roma e Napoli. Il capoluogo lombardo è l'unica grande città italiana che supera la soglia del 50% di raccolta differenziata. A Roma e Napoli, invece, "la questione rifiuti è più complessa e ci sono diverse emergenze da affrontare".