La birra può "salvare" il clima, ricavati pellet e carbone vegetale dagli scarti di produzione

Gli scarti della produzione della birra possono contribuire a "salvare" il pianeta dai cambiamenti climatici. Lieviti esausti, acque di processo, trebbie e altri scarti di lavorazione possono essere infatti riutilizzati per produrre pellet e carbone vegetale ( biochar ). E' quanto prevede un progetto del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura), grazie al quale è possibile recuperare fino al 90% delle materie prime utilizzate nel processo produttivo della birra.

Grande energia, poco inquinamento - Dal punto di vista energetico sono proprio le trebbie, una volta essiccate, a poter divenire pellet per la produzione di calore da impiegare nuovamente nel ciclo produttivo della birra. I ricercatori hanno sottoposto campioni di trebbie di alcuni birrifici artigianali ad analisi chimica per valutarne il potere calorifico e il contenuto in ceneri (notevolmente ridotto rispetto ai combustibili tradizionali), evidenziando alti contenuti di carbonio e idrogeno, che conferiscono un elevato potere calorifico.



Meno acqua e fertilizzanti - Il Crea ha inoltre effettuato alcuni test per verificare la possibilità di produrre carbone vegetale a partire da trebbie sfuse e da pellet ricavato a sua volta dalle trebbie. Il biochar è infatti considerato un buon ammendante agricolo, con alto contenuto di carbonio e azoto, in grado di favorire la ritenzione idrica e degli elementi nutritivi, riducendo quindi il fabbisogno di acqua e di fertilizzanti chimici.



Il biochar, pertanto, risulta l'unica tecnica di mitigazione dei cambiamenti climatici "carbon negative", in grado cioè di sequestrare più carbonio di quanto ne emetta per produrre energia. Ad ogni chilogrammo di biochar prodotto corrispondono tre chilogrammi di CO2 "sottratti" all'atmosfera.