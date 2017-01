La bici come stile di vita, nasce l'Italian Green Road Award

Un riconoscimento ufficiale che premi le migliori pratiche di turismo ecosostenibile su due ruote messe in piedi in Italia, E' questo l'obiettivo dell'Italian Green Award, che darà il via alla sua prima edizione durante la Fiera internazionale della bicicletta, il Cosmo Bike Show a Verona dall'11 al 14 Settembre 2015. Il premio andrà alle Vie Verdi nazionali che dimostreranno di fungere da "buon esempio" per i percorsi cicloturistici.

"La bicicletta è un modo di vivere, di socializzare di reinserire il viaggio nel paesaggio, di recuperare la misura del tempo e dello spazio, è uno dei mezzi di locomozione più emozionanti ed efficaci". A dirlo è Ludovica Casellati, direttore responsabile di Viagginbici.com e ideatrice dell'Italian Green Road Award, nato proprio "dall'esigenza di valorizzare tutte le forme di turismo sostenibile e i percorsi ciclopedonali italiani per renderli noti al grande pubblico".



Obiettivo: creare un circolo virtuoso - Per cicloturismo si intende il turismo in bicicletta, l'andare per territori senza alcuno scopo agonistico attraverso strade bianche o a scarso traffico o riservate esclusivamente alle bici. Si tratta di una pratica che non solo è sostenibile perché preserva l'ambiente, ma è anche interessante per l'economia perché mediante la Via Verde sceglie luoghi e direttrici che aiutano a valorizzare le realtà rurali, spesso marginali. Il circolo virtuoso è il seguente: perché un territorio possa beneficiare del cicloturismo è necessario che si strutturi per accoglierlo.



L'Italia su due ruote - L'Italia è ricca di Vie Verdi e in momenti come questi in cui l'economia è ferma forse pedalare può rappresentare una grande risorsa. A dimostrarlo sono i dati di altri Paesi europei in cui le grandi piste ciclabili generano un fatturato notevole: quella del Danubio, ad esempio, frutta circa 71 milioni di euro all'anno.