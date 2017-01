La bellezza degli avanzi: i nuovi cosmetici si producono dagli scarti alimentari

La cura della bellezza è sempre più "green": i nuovi cosmetici si producono a partire dagli scarti derivati dalla lavorazione degli alimenti. Dalle bucce di mela e pomodoro alle foglie di olivo, passando per le acque reflue dei frantoi, è stato scoperto che i cosiddetti "avanzi" contengono più sostanze attive dei frutti e dei vegetali stessi. Il trend della chimica verde per la cosmesi è in crescita e contribuisce al riciclo e alla riduzione degli sprechi di cibo.

La chimica verde - In tempi in cui le materie prime iniziano a scarseggiare, l'ambiente "soffre" e le coltivazioni si fanno troppo intensive, le industrie della cosmesi più attente alla sostenibilità cambiano rotta e si rivolgono alla chimica verde. Le strade possibili sono due: ottenere in laboratorio identici principi attivi di rinomate piante benefiche che è meglio lasciar crescere liberamente oppure recuperare gli scarti delle industrie della lavorazione degli alimenti per sfruttarli a pieno.



Bellezza e biodiversità - I prodotti più utilizzati ed efficaci sono succhi, tensioattivi vegetali, oli essenziali e resine di piante. "L'industria cosmetica dipende dalla biodiversità", ha spiegato Cecilia Anselmi, del dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia all'Università di Siena. E aggiunge: "Oltre ai coloranti naturali, alle argille e agli altri minerali ricavati dal mondo vegetale, le industrie dipendono sempre più dalle sostanze naturali ma si comincia a cambiare le strategie produttive per contribuire a rispettare il pianeta e reperire principi attivi funzionali".



Un elisir da olio e pomodori - "La natura è una enorme riserva di bellezza e la cosmesi, ad oggi, ne sfrutta solo il 10%", sottolinea Anselmi. Un circolo virtuoso che si può certamente migliorare "ma senza disperdere energie e puntando al riciclo". Il grande merito della chimica verde è quello di recuperare sostanze funzionali molto concentrate e principi attivi dagli scarti delle industrie alimentari. I polifenoli antietà, ad esempio, sono soprattutto presenti nelle acque reflue dei frantoi e non nell'olio, e recuperarli è possibile. "E così anche il licopene - spiega Anselmi - presente soprattutto nelle bucce dei pomodori usati per le conserve".