L'Ora della Terra: il pianeta spegne le luci per contrastare i cambiamenti climatici

Erano le 20.30 in punto quando la facciata di Palazzo Chigi si è spenta, dando il via anche in Italia all'Earth Hour - Ora della Terra, la maratona di luci spente per un'ora che sta facendo il giro del pianeta. L'evento è nato a Sydney nel 2007 ed è promosso dal Wwf. A iniziare è stata la Nuova Zelanda, quando in Italia erano ancora le 8 e 30 del mattino e a finire saranno invece le Isole Cook, nel Pacifico.