L'Onu celebra la giornata mondiale del gabinetto: 1 su 3 senza servizi igienici

Si celebra la giornata mondiale del gabinetto. La ricorrenza, decisa dall' Onu , è un modo per attirare l'attenzione su un tema fondamentale per la vita delle persone: la possibilità per tutti di aver accesso ai servizi igienici. Il segretario generale Ban Ki-moon : "L'igiene è fondamentale per la salute umana eppure oggi, in tutto il globo, una persona su tre non vede miglioramenti sulla mancanza di adeguate condizioni igienico-sanitarie".

"L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile riconosce il ruolo centrale rivestito dai servizi igienici", ha precisato Ban Ki-moon. Secondo i dati dell'Onu, nel mondo circa 2,4 miliardi di persone non hanno servizi igienici e 946 milioni fanno i propri bisogni all'aperto.



L'ultimo rapporto di Unicef ha certificato che la mancanza di accesso ai servizi igienici sta mettendo in pericolo la vita di milioni di bambini nei Paesi poveri.



E per celebrare il World Toilet Day sono in programma numerose manifestazioni in tutto il mondo. Davanti all'ingresso del Palazzo di Vetro di New York è stato posizionato un maxi-gabinetto gonfiabile.