L'evoluzione "verde" dei satelliti italiani: a fine vita non si trasformano in rifiuti

Applicazioni green - I mini satelliti "verdi" potranno essere impiegati in diversi modi, ha sottolineato il presidente dell'Asi, Roberto Battiston: "formeranno costellazioni numerose, in grado di passare anche dopo poche ore sullo stesso luogo, a differenza dei grandi satelliti". E ha aggiunto: "In questo modo permetteranno di avere una immagine dinamica e non statica della Terra, come un filmato". Le applicazioni andranno dal monitoraggio dei cambiamenti climatici e delle emissioni di sostanze inquinanti, all'agricoltura di precisione per controllare, ad esempio, la necessità di irrigare un campo o la maturazione di un raccolto.



Energia dal sole - Una delle innovazioni più importanti riguarda l'alimentazione energetica, che prevede pellicole fotovoltaiche che rivestono i satelliti. Le nuove tecnologie, ha spiegato il presidente del Cira, Luigi Carrino, hanno un peso inferiore rispetto ai grandi, da pochi chili a qualche centinaio. Con un vantaggio notevole per quanto riguarda i costi di lancio, più bassi e alla portata anche di piccole imprese. Inoltre, ha sottolineato, possono utilizzare anche tecnologie già esistenti come la batteria di un cellulare.



Innovazione made in Italy - I ricercatori italiani hanno ideato anche il primo sistema per gestire i mini satelliti a fine vita e non farli diventare spazzatura spaziale. "Il nostro sistema - ha spiegato Stefano Antonetti, dell'azienda D-Orbit - è un robottino incorporato nel satellite costituito da un piccolo razzo con elettronica intelligente, che fa rientrare in modo controllato il satellite in atmosfera per farlo disintegrare su aree disabitate ed evitando che inquini lo spazio".