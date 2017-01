L'eolico offshore più grande degli States sarà made in Italy

14:46 - Il più grande parco eolico marino degli Stati Uniti sarà made in Italy. A vincere il bando di gara è stata, infatti la Us Wind Inc., società controllata da Renexia, azienda italiana che opera nel campo delle energie rinnovabili. Adesso dovrà sviluppare, progettare e realizzare il parco eolico entro il 2020, termine previsto per l’avvio dell’erogazione di energia. La concessione durerà 25 anni.

Energia per 300mila case - Il progetto prevede un investimento complessivo di 2,5 miliardi di dollari e rientra nel piano strategico dell'amministrazione Obama per lo sviluppo delle energie rinnovabili.



Il parco eolico permetterà di portare energia in circa 300mila abitazioni e sarà distante dalla costa 15 miglia, così da ridurre al minimo anche l’impatto visivo. Le due aree marine che ospiteranno le torri si estendono per 32.370 ettari. La potenza installata sarà di oltre 500 MW.



Italia competitiva nel mondo - Il progetto prevede l'installazione di aerogeneratori, mentre la trasmissione di energia elettrica verrà garantita attraverso una piattaforma di trasformazione offshore che con cavi sottomarini che si collegheranno con la rete elettrica.



Il presidente di Us Wind Inc., Alfonso Toto, ha sottolineato: "Esserci aggiudicati questa gara è la dimostrazione che l’Italia può vincere sul piano tecnologico e di innovazione con competitor di tutto il mondo".