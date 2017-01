L'energia dell'autunno, le foglie cadute dagli alberi si trasformano in batterie

Il futuro delle batterie per smartphone e dispositivi elettronici passa per le foglie cadute in terra durante l'autunno. Non è fantascienza, ma il risultato di uno studio dell'Università del Maryland che permette di ridurre l'impatto ambientale della produzione di batterie, utilizzando una materia prima abbondante e a costo zero. La struttura delle foglie permette di immagazzinare l'energia elettrica in maniera molto efficace.