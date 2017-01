L'aereo più "fuso" al mondo è di canapa

14:10 - Spiccherà il volo nel 2015 l'aereo realizzato con la carrozzeria di canapa e che si muoverà grazie a un biocarburante estratto dalla stessa pianta. A realizzarlo, l'azienda canadese Hempearth che ha firmato un contratto con un'azienda costruttrice di aeroplani della Florida. L'uso della canapa è amico dell'ambiente perché la sostanza vegetale è quella che produce più massa vegetale sottraendo meno risorse all'ambiente. Inoltre, l'uso di un carburante bio di seconda generazione evita l'uso di combustibili fossili e non toglie risorse all'alimentazione umana.

"Puoi fumarlo?" - L'intuizione è di Derek Kesek, ex proprietario di ristoranti con cibo organico. L'uomo ammette che all'inizio veniva preso in giro per quest'idea. La gente gli chiedeva: "Puoi pure fumarlo?". Ma adesso, il progetto è concreto e produrra un'impronta ambientale minore della maggior parte degli aerei costruiti in fibra di vetro. Kesek crede che suo aereo di canapa rivoluzionerà il mondo.



Com'è fatto - Il 75% dell'aeroplano sarà realizzato con canapa industriale, avrà quattro posti e un'ampiezza alare di circa 11 metri. Oltre a essere realizzato in canapa, si muoverà grazie a un biocombustibile derivato dalla pianta. L'aereo farà il suo primo volo partendo da Kitty Hawk, nella Carolina del Nord. Un luogo simbolico visto che da lì è partito il primo volo di successo della storia.