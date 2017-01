Italia sempre più green, un quinto delle aziende investe per l'ambiente

13:20 - Il 22% delle aziende italiane, ossia 341.500, vuole diventare green. Questi i numeri delle imprese che dal 2008 hanno investito o lo faranno quest'anno, in tecnologie per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. Un dato che sale al 33% nell’industria manifatturiera. Lo rileva GreenItaly 2014, rapporto annuale di Unioncamere e Fondazione Symbola.

Proteggere l'ambiente dà ricchezza e lavoro - Un orientamento che si rivela strategico, tanto che proprio alla nostra green economy si devono 101 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 10,2% dell’economia nazionale, esclusa la componente imputabile al sommerso. Oltre alla ricchezza l’economia verde produce anche lavoro: già oggi in Italia ci sono 3 milioni di green jobs, ossia di occupati con competenze "verdi".



Tendenza in crescita per i green jobs - Una cifra di tutto rispetto destinata a salire ancora nel corso del 2014. Dalle realtà della green Italy infatti arriveranno quest’anno 234 mila assunzioni legate a competenze green: ben il 61% della domanda di lavoro. Con i green jobs che diventano protagonisti dell’innovazione e determinano addirittura il 70% di tutte le assunzioni destinate alle attività di ricerca e sviluppo delle nostre aziende.



Le aziende neonate investono nel verde - E per quanto riguarda le nuove imprese? Nel primo semestre del 2014 quasi 33.500 start-up hanno investito in prodotti e tecnologie verdi già nei primi mesi di vita o prevedono di farlo nei prossimi 12 mesi: ben il 37,1% del totale di tutte le aziende nate nei primi sei mesi di quest’anno.



Grazie alle realtà che puntano sull’efficienza, l’Italia vanta importanti primati, è una delle economie a minore intensità di carbonio dell’Ue: per ogni milione di euro prodotto dalla nostra economia emettiamo in atmosfera 104 tonnellate di CO2, contro i 110 di Spagna, i 130 del Regno Unito e i 143 della Germania.



Campioni di riciclo - Siamo campioni europei nell’industria del riciclo: a fronte di un avvio a recupero industriale di 163 milioni di tonnellate di rifiuti su scala europea, nel nostro Paese ne sono state recuperate 24,1 milioni di tonnellate, il valore assoluto più elevato tra tutti i Paesi europei, in Germania ne sono state recuperate 22,4 milioni di tonnellate.