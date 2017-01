Italia, emissioni di gas serra in calo: 20% in meno rispetto al 1990

15:58 - Nel 2014 le emissioni di gas serra in Italia sono in calo del 20% rispetto al 1990. A rivelarlo è un report della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, autrice di una stima in anteprima delle emissioni nazionali di gas serra per l'anno appena trascorso. Secondo Edo Ronchi, autore del protocollo, "il calo delle emissioni non è prodotto solo dalla lunga recessione ma dalla riduzione dell'intensità carbonica del Pil".

Cala la produzione energetica - Alla base del calo delle emissioni stimato dalla Fondazione c'è "in primo luogo il calo della domanda di gas naturale, secondo le stime del Mise scesa da 70 a meno di 62 miliardi di metri cubi (-12%)", una diretta conseguenza di una flessione della produzione termoelettrica.



Significativo anche "il calo nei consumi di carbone che, secondo le stime dell'Unione petrolifera, nel 2014 avrebbero subito una flessione di circa il 7%". Secondo Andrea Barbabella, responsabile energia della Fondazione, le ragioni andrebbero ricercate nelle "politiche in favore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili".



Il report sulle emissioni del 2014 in Italia arriva a pochi giorni del decimo anniversario del protocollo di Kyoto, il trattato internazionale sul riscaldamento globale entrato in vigore il 16 febbraio 2005.