Italia a passo di bici, nasce il sistema delle ciclovie nazionali

Una Rete ciclabile nazionale - "Per la prima volta si riconosce alle ciclovie turistiche la valenza di infrastrutture - ha dichiarato Delrio - nell'ambito delle politiche di mobilità sostenibile e interconnessa". Il ministro ha poi fatto riferimento a una strategia più ampia per la ciclabilità, "che prevede una Rete ciclabile nazionale partendo dalle dorsali di Eurovelo, su cui si innestano reti regionali, intermodalità e ciclostazioni, e azioni per la ciclabilità urbana e la sicurezza".



Ambiente e turismo - "Questa è una giornata davvero importante - ha aggiunto Franceschini -, la presentazione del sistema delle ciclovie turistiche nazionali è un fatto concreto che il Governo realizza in attuazione della legge di Stabilità del 2016. Nei prossimi anni l'Italia dovrà governare la crescita dei flussi turistici e il sistema delle ciclovie rappresenta uno strumento fondamentale per sviluppare quel modello di sviluppo sostenibile e diffuso che vogliamo per il nostro Paese".



Rispetto per il territorio - I protocolli d'intesa concordati da Mit, Mibact e Regioni prevedono che queste vie di comunicazione siano riservate esclusivamente a viaggi non motorizzati, sviluppati in modo integrato, con l'intento di salvaguardare l'ambiente e la qualità della vita del territorio circostante.