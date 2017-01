Isola di Budelli patrimonio pubblico dell'ente Parco di La Maddalena

Si conclude con il lieto fine la vicenda dell'Isola di Budelli, la cui sorte è rimasta per oltre due anni appesa a un filo. Il passaggio ufficiale e definitivo nel patrimonio pubblico dell'ente Parco di La Maddalena, è infatti per il Wwf e non solo, una "buona notizia", ma per l'associazione ambientalista adesso è il momento che l'isola "si ripristini come merita". "Ora è tempo di governare al meglio questo bene e con esso l'intero arcipelago".