Io Riciclo, un'iniziativa per ridare vita ai vecchi telefonini

Sbarazzarsi dei vecchi telefonini senza danneggiare l'ambiente? Dal 21 ottobre sarà possibile portandoli in Tim. La società di telecomunicazioni lancia infatti "Io Riciclo", una nuova iniziativa per limitare gli sprechi e l'inquinamento. Basta lasciare lo smartphone che non utilizziamo più o il vecchio telefonino in uno dei punti Tim che aderiscono all'iniziativa. Telecom Italia mobile provvederà a ritirarli e avviarli al riciclo gratuitamente e senza necessità di acquistare un nuovo prodotto.