Internet e CO2, otto e-mail inquinano quanto un chilometro in auto

11:47 - Il traffico di dati rischia di danneggiare l'ambiente proprio come quello su strada. L'invio di otto email, infatti, emette tanta anidride carbonica quanto quella prodotta da un'auto che percorre un chilometro. A rivelarlo è Aderne, l'Agenzia francese per l'ambiente e la gestione dell'energia, che ha calcolato l'inquinamento prodotto dall'uso della posta elettronica: un messaggio da un megabyte emette circa 19 grammi di CO2.

Internet inquina come un volo intercontinentale - Ogni volta che scriviamo sul web, spiega l'Agenzia francese, lasciamo una sorta di "impronta ambientale" che incide sul consumo di energia e, di conseguenza, sull'emissione di gas a effetto serra. La "minaccia" principale delle mail è che vengono copiate più o meno dieci volte dai vari server prima di raggiungere i destinatari prescelti. In altre parole, dietro un click apparentemente innocuo si nasconde spesso un notevole danno per il nostro pianeta.



Facendo due calcoli, un'azienda con 100 dipendenti che inviano in media 33 messaggi di posta cadauno al giorno, per circa 220 giorni all'anno, produce all'incirca 13,6 tonnellate di CO2, equivalenti a 13 viaggi andata e ritorno Parigi-New York. Cifre a dir poco preoccupanti, che viaggiano su livelli "disastrosi" se si considera che nel mondo ogni giorno si scambiano oltre 190 miliardi di email.



Il vademecum per e-mail "sostenibili" - Sulla scia di questi dati preoccupanti, la conduttrice Tessa Gelisio, presidente di ForPlanet Onlus, ha pubblicato sul suo blog un vademecum con consigli per un uso coretto dell'e-mail. Ecco le regole:



1. Pensare prima di scrivere

2. Rileggere prima di spedire

3. Evitare i CC inutili

4. Usare le mailing list con intelligenza

5. Evitare le mail non conclusive

6. Organizzare un meeting

7. Svuotare la mailbox

8. Ricordare l'allegato