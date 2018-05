Inquinamento, torna a crescere il gas che buca l'ozono: è stato vietato nel 2010

Sono in aumento le emissioni del triclorofluorometano (Cfc-11), uno dei gas tra i maggiori responsabili del buco dell'ozono e la cui produzione è vietata dal 2010. E' quanto emerge da uno studio della Noaa, l'Agenzia statunitense della meteorologia, secondo cui la fonte delle emissioni sarebbe in Asia orientale. Come tutti i clorofluorocarburi, il Cfc-11 è stato messo al bando dal Protocollo di Montreal nel 1987 e dal 2010 non può più essere prodotto.