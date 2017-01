Inquinamento, sempre più plastica nei mari: Mediterraneo tra i più contaminati

Ogni anno nel mondo vengono prodotti 300 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, di cui 8 milioni riversati in mari e oceani . E' quanto è emerso all'ottavo forum internazionale sull'economia dei rifiuti, promosso da PoliEco a Ischia (Napoli). Le acque del Mediterraneo, in particolare, sono risultate tra le più inquinate del mondo: in esse "si tuffano" infatti circa 731 tonnellate al giorno e l'Italia è il terzo inquinatore dopo Turchia e Spagna.

Il Mediterraneo supporta circa il 30% del traffico di idrocarburi a livello globale, nonostante sia uno dei mari più piccoli al mondo. Per porre un freno a quello che è a tutti gli effetti un disastro ambientale, tra le soluzioni avanzate al forum, c'è la realizzazione in Italia di un impianto di trasformazione dei residui plastici in carburanti. Uno studio pubblicato su Science Advances descrive infatti un nuovo processo chimico in grado di degradare materiali plastici in combustibili liquidi e cere usate nei processi di produzione industriale.



"I rifiuti di plastica hanno raggiunto anche gli ecosistemi più remoti - ha osservato Cristina Fossi, docente di Ecologia ed Ecotossicologia presso l'Università di Siena -, riversandosi sugli ambienti costieri e nel fondo marino sotto forma di piccoli detriti plastici. Questi ultimi, venendo a contatto con la fauna ittica, possono essere anche molto dannosi per la salute umana".