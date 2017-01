Inquinamento, realizzato in Italia il drone che monitora la salute delle acque

Un gruppo di ricercatori italiani ha dato vita ad ArcheoRov, il primo drone subacqueo comandato da remoto e a basso costo ideato per monitorare l'inquinamento delle acque. Il dispositivo è in grado di esplorare fondali marini, laghi alpini e santuari sommersi . Realizzato in Trentino e dotato di un'innovativa fotocamera, il drone potrà segnalare la presenza di depositi di rifiuti, smaltimento illegale e sversamenti.

Come funziona - ArcheoRov può immergersi fino a cento metri di profondità, controllato da terra da un computer o tablet via una boa wi-fi opzionale. Grazie al sistema "open", basato su due protocolli di hardware (OpenRov e BlueRov), i fruitori potranno aggiungere strumenti come un tester del Ph delle acque, un termometro, uno scanner 3D di fondali e imbarcazioni, una fotocamera ad alta definizione oppure un sonar.



Il prodotto sarà lanciato entro la fine dell'anno su una piattaforma di crowdfunding al prezzo iniziale di 2.500 euro. Il drone ha dimensioni ridotte ed è facilmente trasportabile in un bagaglio dedicato (acquistabile separatamente).