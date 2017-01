Inquinamento luminoso, l'Italia maglia nera tra i Paesi del G20

"Questo nuovo atlante fornisce una documentazione essenziale per l'ambiente notturno, mentre nel mondo si impongono le lampade e a Led - spiega il responsabile del gruppo, il ricercatore italiano Fabio Falchi -. I livelli luminosi della tecnologia Led e i suoi colori potrebbero raddoppiare o triplicare la luminescenza del cielo durante le notti nere", ha detto Falchi.



In Europa occidentale restano poche aree relativamente non inquinate dalla luce artificiale: si trovano in Scozia, in Svezia, in Norvegia e in alcune aree della Spagna e dell'Austria. L'atlante mostra che più dell'80% del mondo e il 99% degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale, vivono sotto cieli inquinati da luce artificiale. In alcune aree, come a Singapore, il livello di inquinamento è così alto che gli abitanti non conoscono notti davvero buie. In questi luoghi il cielo è sempre talmente illuminato che gli occhi degli abitanti non sono addestrati veramente alla visione notturna.



I paesi meno inquinati dalla luminescenza del cielo sono il Ciad, la Repubblica centrafricana e il Madagascar, dove i tre quarti degli abitanti vivono sotto cieli notturni davvero neri.



Tra i Paesi del G20, detto della maglia nera conquistata da Italia e Corea del Sud, sorridono Canada e Australia, in vetta alla classifica. Anche indiani e tedeschi possono vedere più facilmente la Via Lattea dalle loro finestre.