Inquinamento, l'allarme degli esperti: "Mangiando pesce ingeriamo 11mila pezzi di plastica all'anno"

Chi consuma abitualmente pesce e mitili, come cozze e vongole, ingerisce più di 11mila frammenti di plastica ogni anno. E' l'allarme lanciato da un gruppo di ricercatori della Ghent University, in Belgio, che mette in guardia dagli effetti negativi a lungo termine provocati sulla salute umana, oltre che sull'ambiente. Nel mirino, ancora una volta, finiscono le microplastiche, che vengono in gran parte ingerite dagli organismi marini e, di conseguenza, finiscono nei nostri piatti.